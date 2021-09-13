Новосибирские спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов вдоль берега Оби

Загрязнение обнаружили на береговой линии. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирской области произошло ЧП. Так, в Колыванском районе на площади около 100 квадратов разлились нефтепродукты. О случившемся спасателям сообщили очевидцы.

— На месте были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

По словам, специалистов, угрозы загрязнения реки Обь нет. Уже сегодня комиссия примет решение по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведет комплекс мер.

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