Следователи проводят проверку после смерти скульптора Игоря Самарина в новосибирском отеле. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 13 сентября, новосибирские следователи начали проверку после смерти скульптора Игоря Самарина. Об этом сообщили в СК по региону.

— Следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств случившегося. После ее завершения будет принято решение в соответствии с законодательством, — уточнили корреспондентам КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, тело 33-летнего скульптора нашли в отеле «Марриот» в пятницу, 10 сентября. Сестра мужчины рассказала в соцсетях, что Игорь Самарин пришел туда на деловую встречу. Других подробностей она пока не озвучила. Родственники погибшего уверены, Игоря убили. Они надеются, что следствие разберется в случившемся.

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