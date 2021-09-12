Бастрыкин взял на контроль дело новосибирского инвалида, лишившегося возможности выходить во двор

Дело взял на контроль Александр Бастрыкин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об инвалиде-колясочнике, лишившегося возможности гулять во дворе. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

— В одном из районов Новосибирска инвалид-колясочник вынужден гулять на пандусе, установленном отцом, так как проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован. Следственным управлением по Новосибирской области по информации СМИ начата процессуальная проверка. Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности. руководителя следственного управления по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК, — говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел на улице Акмолинская в Кировском районе в Новосибирске. Инвалид вынужден гулять на пандусе, установленный отцом потому что проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован.

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