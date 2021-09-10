В Новосибирске инвалида-колясочника лишили возможности гулять во дворе

следователи проводят проверку после того, как инвалида-колясочника лишили возможности гулять во дворе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи проводят проверку после того, как инвалида-колясочника лишили возможности гулять во дворе. Проход на участок соседнего дома на улице Акмолинская перекрыт забором с калитками.

— На территории дома 14 по улице Акмолинская в Кировском районе города Новосибирска инвалид-колясочник вынужден гулять на пандусе, установленном отцом, так как проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Сейчас следователи устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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