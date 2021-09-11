В Новосибирской области резко уменьшилась численность населения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области резко сократилась численность населения. Так, за год число жителей региона уменьшилось на 0,4% — 12,400 человек. Об этом заявили в Новосибирскстате.

— Такое снижение случилось впервые с 2007 года. В тот год численность населения сократилась на 4,5 тысяч человек. В прошлые годы в регионе напротив наблюдался прирост населения, — уточнили статистики.

Известно, число мужчин, живущих в регионе, уступает количеству женщин. Так, численность мужского населения в Новосибирской области составляет 1295,9 тысяч человек, а вот женщин — 1489,9 тысяч человек. За год число мужчин уменьшилось на 6,6 тысяч человек. Что касается женщин, здесь ситуация лучше — за год число сократилось на 5,7 тысяч человек.

— В начале 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1148 женщин, в начале 2021 года — 1150. Неблагоприятная картина связана с преждевременной смертностью мужчин в регионе. Численное превышение женского населения над мужским в области наблюдается с 37 лет. С возрастом оно только увеличивается, — добавили в Новосибирскстате.

Ранее КП-Новосибирск писала, в Новосибирской области в полтора раза выросла месячная смертность. Также известно, за 8 месяцев 2021 в регионе зарегистрировали 31 173 акта о смерти и 18 995 актов о рождении.

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