В Новосибирской области месячная смертность выросла в полтора раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области месячная смертность выросла в 1,5 раза. Число умерших в августе ощутимо превысило количество новорожденных. Такую статистику представило управление по делам ЗАГС региона.

— В августе 2021 года в Новосибирской области родились 2 589 детей. При этом, за месяц в регионе было зарегистрировано 4 300 актов о смерти, — пояснили в ЗАГСЕ.

При этом, как сообщили в управлении, всего за 8 месяцев этого года в Новосибирской области зарегистрировали 31 173 акта о смерти и 18 995 актов о рождении.

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