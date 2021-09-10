Мужчин уволили из органов. Фото: стоп-кадр из видео

Новосибирских гаишников-героев, попавшихся на взятке, уволили из полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Факт взятки обнаружили сотрудники отдела безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Была назначена служебная проверка, после которой полицейских уволили, — прокомментировали в региональной пресс-службе.

Напомним, что дело экс-гаишников рассматривается в Чулымском районном суде. Под пристальное внимание служителей Фемиды они попали из-за взятки. К одному из них обратился знакомый и попросил сделать документы о фальшивом ДТП. Теперь одному из них вменяют три статьи, а второму две.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гаишников, которых все считали героями после спасения семьи на пожаре, поймали на взятке

Медали «За смелость во имя спасения» не помогли инспекторам ДПС, хотя сами они свою вину отрицают (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гаишников, которых все считали героями после спасения семьи на пожаре, поймали на взятке

Медали «За смелость во имя спасения» не помогли инспекторам ДПС, хотя сами они свою вину отрицают (подробности)