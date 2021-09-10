В Новосибирске троллейбусы №4 и №24 временно изменят схему движения

В Новосибирске временно изменят схему движения троллейбусов №4 и №24 по Ленинскому району. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске временно изменят схему движения троллейбусов №4 и №24 по Ленинскому району. Как сообщили в мэрии города, такие ограничения связаны со строительством четвертого моста.

— С начала движения и до 7 часов 11 и 12 сентября троллейбус № 24 будет ходить по следующей схеме: улица Дуси Ковальчук, Красный проспект, улица Большевистская, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, улица Титова, улица Станиславского, к.о.п. «Станиславский жилмассив», — сообщили в мэрии. — Троллейбус № 4 с 22 часов 10 и 11 сентября до окончания движения и с начала движения до 7 часов 11 и 12 сентября будет ходить по такой схеме: улица Покрышкина, улица Титова, площадь имени Станиславского (для разворота и движения в обратном направлении).

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в ближайшем времени в городе планируется снять часть ограничений движения на левом берегу, возникших из-за строительства нового моста через Обь. Планируется, что уже в сентябре будет изменена схема проезда по улице Станционной в Ленинском районе, а в конце октября ограничения будут сняты на проезде Энергетиков. В компании отметили, что полностью снять все ограничения можно будет, когда будут завершены строительные работы и запущено движение транспорта по мостовому переходу и транспортным развязкам.

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