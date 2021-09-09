Новосибирец, защищавший жену во время постасовки в Академгородке, потерял память

Потерпевший (слева) впал в амнезию. А подозреваемый (справа) отпущен под подписку о невыезде. Фото: предоставлено героями публикации

Ссостояние новосибирца, защищавшего жену во время драки в Академгородке, ухудшилось. Об это рассказала его супруга.

— Мужу стало хуже, он не помнит, кто он, даже имя свое назвать не может. Плохо двигает руками, находится в оглушенном состоянии. У него диагноз — перелом височной кости и ушиб головного мозга, внутри есть гематомы которые не рассасываются без препаратов. Врачи прогнозов точных не дают, но скорого выздоровления не будет, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

У мужчины есть двое малолетних детей и Анастасия, м они всесте с его женой ждут вестей из больницы и госпиталя.

Напомним, конфликт на остановке «Общественный торговый центр» в Академгородке произошел в ночь со 2 на 3 сентября .Семейная пара — Станислав и Анастасия возвращались — с дачи вместе с друзьями, когда на них напали.

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