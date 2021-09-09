В Новосибирске завершены поиски 16-летнего подростка с черным рюкзаком. Фото: "ЛИ

В Новосибирске завершены поиски 16-летнего подростка с черным рюкзаком. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 9 сентября.

— Мальчик был найден сотрудниками полиции. Он жив, с ним все в порядке. Спасибо всем, кто выезжал на поиск, занимался распространением информации в сети, делал репосты и брал на автономные задачи! — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, местонахождение мальчика оставалось неизвестным с 7 сентября. Подросток раньше не убегал из дома, однако в этот раз очевидцы рассказывали, что видели мальчика на дороге между поселками Колывань и Новотырышкино, где парень жил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропал 16-летний подросток с черным рюкзаком

Юноша исчез накануне (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.