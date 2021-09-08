В Новосибирске пропал 16-летний подросток с черным рюкзаком

О том, где подросток до сих пор не ясно. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске волонтеры ищут 16-летнего Андрея Бессонова, который пропал из села Новотырышкино в Колыванском районе Новосибирской области. О его местонахождении ничего неизвестно с 7 сентября 2021 года.

— Молодой человек ранее не убегал. Есть информация о том, что его вчера видели на дороге между поселками Колывань — Новотырышкино. Но не в одно из сел он не пришел, сегодня его никто не видел. Сейчас едем на место осматривать трассу, чтобы исключить несчастный случай. Будем проверять, не ушел ли подросток в лес, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы парня: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие.

В день исчезновения подросток был одет в синюю ветровку и кофту, камуфляжные спортивные штаны, зеленые кроссовки, черная кепка с красным козырьком. С собой у него был черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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