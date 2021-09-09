В СГК рассказали, может ли ТЭЦ-3 быть причиной шума в Заельцовском районе

Новосибирцы накануне пожаловались на странный ночной гул в Заельцовском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы накануне пожаловались на странный ночной гул в Заельцовском районе. Сибиряки предполагали, что возможным источником шума может быть ТЭЦ-3. Однако в Сибирской генерирующей компании пояснили, что вероятность этого достаточно мала.

— Вечером в воскресенье, 5 сентября, на ТЭЦ-3 проводились работы по пусковым операциям на оборудовании. Однако, могло ли это стать причиной шума в Заельцовском районе — мы точно сказать не можем. В целом, это маловероятно, поскольку ТЭЦ находится на значительном расстоянии оттуда, — пояснили КП-Новосибирск в СГК.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что общественники обнаружили источник вони в аэропорту «Толмачево». Активисты нашли там огромные коровники на 25 000 голов скота.

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