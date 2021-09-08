Новосибирские общественники нашли источник вони в аэропорту «Толмачево»

Общественники обнаружили источник вони в аэропорту «Толмачево» под Новосибирском. Фото: Евгений Митрофанов

Общественники обнаружили источник вони в аэропорту «Толмачево» под Новосибирском. Напомним, местные жители, как и сами новосибирцы, уже несколько лет жалуются на неприятный запах, однако, точно выяснить, в чем заключается его причина, пока не удавалось.

— Мы нашли, откуда неприятный запах в аэропорту «Толмачево». Обнаружили там эпического размера коровники на 25 000 голов скота, которые даже на учете не стоят. Там десятки гектар залитые фекалиями, — сообщил общественник Евгений Митрофанов на своей странице Вконтакте.

КП-Новосибирск Евгений Митрофанов пояснил, что по этому вопросу он уже направил жалобы в Россельхознадзор, Минприроды и областную прокуратуру.

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