В Новосибирске не состоялся аукцион на продажу имущества «Холидея». Торги должны были пройти 8 сентября.— Торги признаны несостоявшимися. На участие в торгах не было подано ни одной заявки, — сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Организаторы аукциона оценили имущество в 299 миллионов рублей. Продать планировалось здание в 9217,6 квадратов, участок в 54 квадрата с насосной станцией, склад на 884 квадрата, котельную, трансформаторную подстанцию, еще один земельный участок в 1495 квадратов, 25 камер наблюдение, видеорегистратор и установку пожаротушения.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что В Новосибирске ПАТП 5 провело аукцион по продаже двухэтажного здания на улице Нижегородской, 272. Как сообщили в мэрии города, цена постройки составила 53, 97 миллиона рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске ПАТП-5 продает на аукционе здание за 53,9 миллионов рублейОб этом сообщили в мэрии города (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruВконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.