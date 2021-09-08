В Новосибирске площадь перед Березовой рощей назовут в честь авиаконструктора Антонова

Участок перед парком Березовая роща в Новосибирске собираются назвать в честь авиаконструктора Олега Антонова. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске участок перед парком Березовая роща в Новосибирске собираются назвать в честь легендарного советского авиаконструктора Олега Антонова. Об этом сообщили в мэрии города, проект соответствующего постановления уже подготовлен.

— Присвоить элементу улично-дорожной сети в Дзержинском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой: площадь Авиаконструктора Антонова, — сообщается в тексте постановления.

Мэрия подготовила макет расположения площади. Фото: Мэрия Новосибирска

Напомним, решение о том, чтобы дать площади именно имя доктора технических наук Олега Антонова было принято еще в январе, на заседании комиссии по наименованиям. На площади также планируется установить памятный знак.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Новосибирцы выступали против переименования площади Свердлова. Ее хотели переименовать в «площадь Александра Невского». Голосование проходило на сайте мэрии и на сайте Госуслуг. Однако большая часть сибиряков проголосовали против смены названия.

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Всего в голосовании на сайте мэрии поучаствовали 707 человек (подробнее).

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