Новосибирцы проголосовали против переименования площади Свердлова

Новосибирцы выступили против переименования площади Свердлова и других городских площадок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы выступили против переименования площади Свердлова и других городских площадок. Голосование проходило на сайте мэрии и на сайте Госуслуг.

За переименование площади проголосовали 48,23%: вариант «площадь Александра Невского» в честь князя Александра Невского выбрали 33,52%, вариант «Александровская площадь», объединяющей имена трех выдающихся деятелей нашего государства: князя Александра Невского, Императора Александра III, маршала авиации Александра Покрышкина, выбрали 9,62%, вариант «Новониколаевская площадь» — 5,09%. Еще 1,41% сибиряков затруднили дать ответ. Но большинство сибиряков — 50,36% — проголосовали против переименования площадь. Всего в голосовании на сайте мэрии поучаствовали 707 человек.

Напомним, ранее против переименования площади выступали мэр города Анатолий Локоть и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

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