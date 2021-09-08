В Новосибирске завершились поиски 20-летней девушки с пирсингом в носу. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске завершились поиски 20-летней девушки с пирсингом в носу. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 8 сентября.

— Девушка была найдена. Она жива, с ней все в порядке. Сейчас с ней общаются сотрудники полиции. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».

Напомним, поиски сибирячки велись почти трое суток полицией и волонтерами. Она ушла из клуба на улице Серебенниковская 19/1 около шести утра в воскресенье, 5 сентября. С того момента и до сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не было известно.

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О местонахождении сибирячки неизвестно с 5 сентября (подробнее).

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