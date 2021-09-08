«Ушла из клуба и пропала»: в Новосибирске ищут 20-летнюю высокую девушку с пирсингом в носу

О местонахождении сибирячки неизвестно с 5 сентября. Фото: ПСО "Маяк".

В Новосибирске волонтеры ПСО «Маяк» разыскивают 20-летнюю Кунгурцеву Алину Романовну. 20-летняя девушка пропала 5 сентября, примерно в 6 утра, в Центральном районе города.

— Она ушла из клуба «Антигламур» на улице Серебенниковская 19/1. До настоящего момента ее местонахождение не установлено, — говорится в сообщении отряда.

Приметы пропавшей — рост 172 сантиметра, светло-красные, крашенные, кудрявые волосы до плеч. Глаза у девушки — голубые. Из особых примет — пирсинг в носу.

В день исчезновения на ней были: черная толстовка с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и черные кроссовки.

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении сибирячки, позвонить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» — 8-951-393-0911.

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