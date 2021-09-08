Началось возведение нового корпуса крупнейшего бассейна в Новосибирской области

Планируется, что этот бассейн смогут посещать 96 человек в час. Фото: Правительство региона

Ко второму этапу реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» приступили строители после сноса старого здания — на существующих фундаментах началось возведение корпуса площадью более 5 тысяч квадратных метров.

Реконструкция здания бассейна СКА на улице Воинская в Новосибирске с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания — 50 метров, стартовала в начале 2021 года по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин сегодня проконтролировали ход работ на стройплощадке бассейна.

— По проекту старый корпус был демонтирован, и на существующих фундаментах будет построен новый спортивный комплекс переменной этажности — 3-4 этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году, — пояснил Иван Шмидт.

Планируется, что этот бассейн смогут посещать 96 человек в час и почти 900 спортсменов в сутки. Доступен он будет и для других жителей региона. Чаша бассейна будет поделена на 8 плавательных дорожек по 50 метров или на 16 дорожек по 25 метров. Антресоль с трибунами для зрителей будет рассчитана на 250 мест. В спорткомплексе будут также располагаться спортивный и тренажерные залы, тренерские и раздевалки.

Напомним, в Новосибирске также полным ходом идет строительство нового Ледового дворца к к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в нашем городе в 2023 году. Общая площадь ЛДС будет составлять 55 квадратных метров. Там будет располагаться основная арена с трибунами на 10,5 тысяч зрителей и тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей. Сейчас на объекте уже завершается монтаж покрытия кровли здания и продолжается укладка профлиста основания крыши, обустраивается система вентиляции, водоснабжения и канализации. Стартовала также установка новых витражей. На двух малых аренах витражные системы уже смонтированы. Всего предстоит обустроить более 11 тысяч квадратных метров витражей.

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