На новой ледовой арене в Новосибирске начали монтаж витражей

На стройплощадке новой Ледовой арены в Новосибирске начался монтаж уникальных витражей. Фото: Правительство Новосибирской области

На стройплощадке новой Ледовой арены в Новосибирске начался монтаж уникальных витражей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства сегодня, 3 сентября.

— Строители приступили к установке витражей на основной арене, на двух малых аренах витражные системы уже смонтированы. Всего предстоит обустроить более 11 тысяч квадратных метров витражей. Сейчас устанавливается алюминиевый каркас конструкции, затем будут монтироваться стеклопакеты, в которых будет использован стемалит — специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Кроме того, по проекту стекла будут разных оттенков, — цитирует пресс-служба министра строительства региона Ивана Шмидта.

Кроме того, на объекте уже завершается монтаж покрытия кровли здания и продолжается укладка профлиста основания крыши. Обустраивается система вентиляции, водоснабжения и канализации.

Напомним, новый ЛДС в Новосибирске строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в нашем городе в 2023 году. Общая площадь нового ледового дворца будет составлять 55 квадратных метров. Там будет располагаться основная арена с трибунами на 10,5 тысяч зрителей и тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей.

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