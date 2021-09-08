В Новосибирске строительство парка у нового ЛДС завершили на 47 %

Строительные работы идут полным ходом. Фото: Инстаграм @a_lokot

В Новосибирске строящийся у ЛДС парк «Арена» обзаводится более четкими границами. Он готов уже на 47 %. Территорию разбили на зоны, которые связаны между собой дорожками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Проект будет строиться два года, так как парк возводится буквально с нуля. Когда его начали строить, на территории не было ни света, ни воды, ни дренажа. Земельные работы уже почти завершены. Сейчас приступили к созданию твердых поверхностей. Постараемся открыть парк к следующему лету, раньше указанных сроков, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Общая площадь строящегося парка 15 га. Площадь озеленения будет на 12 га. По документам сквер должен быть готов к осени 2022 года.

Ранее КН-Новосибирск писал о том, что на территории Парка «Арена» появилась гигантская снежинка, диаметром в десятки метров. Огромная фигура находится на глиссаде самолетов, прилетающих в Новосибирск.

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