«Протаранил дом, задел столб»: очевидец рассказала подробности ДТП с «Тойотой», сбившей пенсионерку на инвалидной коляске

В деле разбирается полиция. Фото: предоставлено Аленой Трофимовой.

Стали известны подробности аварии, случившейся в Первомайском районе Новосибирска. Ранее сообщалось, там, на пересечении улиц Красный факел и Физкультурная, водитель «Тойоты» сбил старушку в инвалидной коляске и скрылся. Выяснилось, жертвами горе-автомобилиста чуть не стали еще несколько человек. Об этом КП-Новосибирск рассказала очевидец, Алена Трофимова.

— Вчера я приехала с работы, припарковала свою машину во дворе. Успела дойти до подъезда, как за спиной услышала сильный удар машины! Первая мысль была, не пострадал ли мой автомобиль. Когда повернула голову, увидела, как «Тойота» врезалась в дом, а водитель начал сдавать назад. Я подумала сначала, что он перепутал педали и сейчас выйдет оценить, что с его машиной. Я сделала пару шагов посмотреть, не задел ли он мою машину… Однако состояние автомобиля его не интересовало, он нажал на газ, чуть не сбив меня и соседа, который в это время тоже шел к своему подъезду. Получается, я успела заскочить в подъезд, а сосед отошел на газон. Водитель не только протаранил дом и чуть не сбил нас, но еще и задел столб! А после этого скрылся! — уточнила КП-Новосибирск сибирячка.

По словам девушки, ее сосед запомнил номера, а она марку авто. Данные они передали в полицию.

— Рассказала о ЧП соседке… Через 15 мин она пошла за дочкой в сад. Подходя к улице Физкультурной, увидела «скорую». Выяснилось, что это та же машина сбила бабушку и протаранила несколько авто в других дворах! Только, на сколько мне известно, старушка была не на инвалидной коляске, а с тележкой с соленьями, — добавила Алена.

Напомним, сбитая «Тойотой» пенсионерка выжила. С места аварии ее увезла «скорая». Очевидцы ДТП уверены, водитель иномарки был пьян.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Информация уточняется.

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