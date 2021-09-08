В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на инвалидной коляске и скрылся

Найти нарушителя предстоит полицейским. Фото: стоп-кадр.

В Первомайском районе Новосибирске водитель на «Тойоте» сбил пожилую женщину. Известно, пенсионерка передвигалась в инвалидном кресле. Информация о ДТП, случившемся накануне, 7 сентября, появилась в соцсети.

— ДТП произошло на пересечении улиц Красный факел и Физкультурная. Так, неустановленный водитель автомобиля Toyota Premio темно-серого цвета сбил бабушку на инвалидной коляске и скрылся с места ДТП, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск.

На кадрах к посту видно, пенсионерка лежала на асфальте посреди дороги. Известно, она выжила, но получила травмы. Бабушку увезла «скорая». Очевидцы отметили, инвалидная коляска сибирячки восстановлению не подлежит.

По данным паблика, по дороге пенсионерку вез какой-то парень. Однако после ЧП он, как и водитель «Тойоты», поспешил скрыться.

По словам свидетелей, водитель иномарки после наезда на бабушку зацепил припаркованный автомобиль. Очевидцы предполагают, нарушитель был пьян.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться полиции. Официально происшествие в ведомстве пока не прокомментировали.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске водитель "Тойоты" сбил старушку в инвалидном кресле.

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