В Новосибирске почти наполовину завершили строительство пролетов четвертого моста

В Новосибирске строительство четвертого моста завершили почти на половину. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске строительство пролетов четвертого моста завершили почти наполовину. Как сообщили в компании, занимающейся работами по его возведению, сейчас уже завершена 8 стадия надвижки пролетного строения.

— Строительный дивизион завершил 8 стадию надвижки пролетного строения моста через Обь в Новосибирске. Его длина увеличилась на 45 погонных метров и составила 330 погонных метров, это 42,5% от общей длины пролета над руслом Оби, — сообщили в ГК «ВИС».

Во вторник, 7 сентября, строители приступили к укрупнению металлоконструкций для следующей стадии надвижки. Длина сборки составит еще 48 погонных метра, масса монтируемых металлоконструкций — 676 тонн. Работы на стройке моста ведутся круглосуточно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что стала известна стоимость проезда по новому четвертому мосту. Для разного вида транспорта цена будет отличаться. При этом, взимать плату не будут с общественного транспорта, почтовых машин и спецтранспорта, такого как пожарные машины или машины скорой помощи. При этом оплачивать проезд по мосту, кроме обычных машин, будут обязаны такси, маршрутки и междугородние автобусы.

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