В Новосибирской области более 3 тысяч человек за 2 года будет расселено из аварийного жилья за счет ускоренной реализации нацпроекта

С 2022 по 2023 год в Новосибирской области планируется расселить из аварийного жилья 3425 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 2022 по 2023 год в Новосибирской области планируется расселить из аварийного жилья 3425 человек, проживающих в Новосибирске, Искитиме, Татарске, Куйбышыве, Болотном, Барышевском и Ташаринском сельсовете.

— Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируем в ближайшие два года расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 миллиарда рублей, основная сумма — 2,46 миллиарда рублей — это средства федерального бюджета, еще 300 миллионов рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 миллионов рублей Новосибирская область уже получила, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

По данным минЖКХ, в Новосибирской области на 1 сентября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1276 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. Сейчас расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживают 7 139 человек (27,5 % от общего объема аварийного фонда). Решение вопроса находится на контроле Правительства Новосибирской области.

Переселять людей планируют как уже в готовые квартиры, так и в специально построенные новые дома.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Губернатор Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов, Фондом содействия реформированию ЖКХ заявка Новосибирской области о финансировании этой программы была одобрена. На нее будет выделено 2,36 миллиарда рублей.

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