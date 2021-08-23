В Новосибирской области аварийные дома будут расселять в два раза быстрее

Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Фото: Правительство Новосибирской области

На оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья.

— В начале этого года в мой адрес поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ — с использованием средств фонда ускорить реализацию текущей программы по расселению граждан из аварийного жилья. Ускорить значительно — на два года. Мы посоветовались с коллегами и приняли это предложение — сегодня все графики скорректированы. Понимаю, что это дополнительная задача, нагрузка — но попрошу поддержать это решение и принять все меры для того, чтобы своевременно выполнить все работы, строительные, закупочные, чтобы мы программу выполнили досрочно, — пояснил Андрей Травников. — Это важно, как минимум по двум причинам — ускорить переселение людей, которые годами ждут своей очереди, хотят выехать из аварийных домов. Второе — программа очень востребована, с каждым годом у нас все больше и больше домов вновь признается аварийным, и нам очень важно подготовиться к третьей волне этой программы — чем раньше завершим вторую волну, тем раньше появятся основания для выделения региону дополнительных ресурсов для расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года.

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов, 19 августа правлением государственной корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ заявка Новосибирской области о финансировании этой программы была одобрена. На нее будет выделено 2,36 миллиарда рублей.

Напомним, задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья свыше двух миллионов квадратных метров в год поставил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в 2019 году. Это направление является одним из приоритетов в национальном проекте «Жилье и городская среда».

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