В Новосибирске перенесли капитальный ремонт Октябрьского моста

В Новосибирске снова перенесли ремонт Октябрьского моста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске снова перенесли ремонт Октябрьского моста. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании сегодня, 7 сентября.

— Капитальный ремонт придется отложить на более поздний срок в связи с финансовым вопросом, поскольку речь идет более, чем о миллиарде рублей, — пояснил Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что мост сильно изношен: начиная от дорожного покрытия и заканчивая конструкцией. При этом, капитальный ремонт не проводился с самого запуска в конце 50-х годов.

Мэр города пояснил, что ремонт дорожной части моста будет проведен до конца текущего года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на ремонт Октябрьского моста был объявлен аукцион. Как сообщалось на сайте Госзакупок, Управление дорожного строительства Новосибирска готово заплатить за работы 43,6 миллионов рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

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