Полиции ищет сибиряков, устроивших поджог пункта проката электросамокатов в Новосибирске

Огонь повредил электросамокаты. Фото: «АСТ-54».

В полиции прокомментировали инцидент с поджогом поджога пункта проката электросамокатов на Михайловской набережной в Новосибирске. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

— Заявление по данному факту в полицию поступило 7 сентября. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, сама хозяйка сгоревшего киоска подозревает, что причина произошедшего — происки конкурентов. Сибирячка утверждает, что они работали рядом с ними нелегально, а затем, вероятно, решили отомстить. Огонь повредил киоск и электросамокаты. Пожарные ликвидировали возгорание около 4-х утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео поджога пункта проката электросамокатов на Михайловской набережной в Новосибирске появилось в соцсетях

Хозяйка сгоревшего киоска уверена, случившееся — происки конкурентов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.