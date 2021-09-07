Видео поджога пункта проката электросамокатов на Михайловской набережной в Новосибирске появилось в соцсетях. Фото: "АСТ-54".

В соцсетях появилось видео поджога пункта проката электросамокатов на Михайловской набережной в Новосибирске. Напомним, он вспыхнул в ночь на вторник, 7 сентября.

— Причиной пожара в пункте проката детских электромобилей стал поджог. К помещению подошел неизвестный в капюшоне, после чего строение быстро загорелось, а пироман поспешил ретироваться с места преступления, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Хозяйка сгоревшего киоска подозревает, пойти на подобное могли конкуренты. По словам сибирячки, они работали рядом с ними нелегально, а затем, вероятно, решили отомстить.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто из людей не пострадал. Огонь повредил киоск и электросамокаты. Пожарные ликвидировали возгорание около 4-х утра.

Теперь установить и найти поджигателя предстоит полиции.

Смотреть видеосюжет Видео поджога пункта проката электросамокатов в Новосибирске.

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