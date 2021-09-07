В Новосибирске на набережной сгорел пункт проката электросамокатов

Пожар удалось ближе к утру. Фото: «АСТ-54»

В ночь на вторник, 7 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска по улице Добролюбова загорелся киоск с электросамокатами. Кадры с места инцидента появились в группе «АСТ-54».

— Огонь повредил киоск и автоэлектросамокаты. Пожар ликвидировали ближе к 4-м утра, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Также известно, что в тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 8 пожарных. Причины и обстоятельства ЧП установят дознаватели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.