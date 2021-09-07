В Новосибирске на набережной сгорел пункт проката электросамокатов

Пожар удалось ближе к утру. Фото: «АСТ-54»
В ночь на вторник, 7 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска по улице Добролюбова загорелся киоск с электросамокатами. Кадры с места инцидента появились в группе «АСТ-54».
— Огонь повредил киоск и автоэлектросамокаты. Пожар ликвидировали ближе к 4-м утра, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Также известно, что в тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 8 пожарных. Причины и обстоятельства ЧП установят дознаватели.
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