Прокуратура потребовала арестовать на 14,5 лет рабочего авиазавода, убившего своего начальника на остановке

Рабочий выстрелил в начальника, но вины не признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске идет суд над рабочим авиазавода, которого обвиняют в убийстве начальника на остановке «Сад Дзержинского». В прокуратуре Дзержинского района рассказали о ходе судебного процесса:

— Обвиняемый не признал вину в преступлении в ходе судебных прений. Прокурор попросил 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2019 года. По версии следователей, 34-летний житель поселка Линево повздорил с 46-летним начальником после смены. Во время ссоры житель Линево выхватил пистолет и выстрелил в голову начальнику. Мужчина умер в больнице на следующий день.

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