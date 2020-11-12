Новосибирца, застрелившего своего начальника на остановке, будут судить

Дело о стрельбе на остановке в Дзержинском районе Новосибирска передали в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Дело о стрельбе на остановке в Дзержинском районе Новосибирска передали в суд. Напомним, 30 октября 2019 года на 35-летний новосибирец выстрелил в своего начальника с завода на остановке общественного транспорта «Сад им. Дзержинского».

— По версии следствия, после окончания рабочего дня обвиняемый дождался потерпевшего возле проходной предприятия и прошел за ним до остановки. Там он выстрелил потерпевшему в голову один раз в голову из самодельного огнестрельного оружия, а потом сбежал с места преступления. Известно, что потерпевший работал на одном предприятии с обвиняемым и являлся его руководителем. — сообщает областная прокуратура. — От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день скончался в больнице. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Мужчину обвиняют в преступлении, по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время его уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд.

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