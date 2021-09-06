Двое сибиряков пойдут под суд за похищение людей под видом ребцентра

В Новосибирске под суд пойдут двое сибиряков, участвовавших в организации ребцентра, который похищал людей. Фото: Кадр из видео\СУ СК по НСО

В Новосибирске под суд пойдут двое сибиряков, участвовавших в организации ребцентра, который похищал людей. Напомним, об этой истории стало известно в сентябре прошлого года: Под прикрытием социального проекта группа преступников насильно удерживала реабилитантов, избивая их битами и приковывая наручниками.

— Преступники вводили родственников потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности способов оказания услуг. После прибытия граждан в реабилитационный центр их насильно захватывали и незаконно удерживали участники организованной группы. Общение с родственниками ограничивалось, а незаконные действия прикрывались методикой «лечения» от зависимости, — пояснили в областной прокуратуре.

Люди не могли свободно передвигаться по территории так называемого «ребцентра», все входы были закрыты на замки, ключи от которых были только у местного «персонала». Окна были без ручек и закрыты металлическими решетками. Попавших туда людей связывали цепями, а территорию центра охраняли собаки.

Всего с 2019 по 2020 год преступникам удалось похитить таким образом 25 человек, страдавших страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Двое из организаторов «ребцентра» согласились сотрудничать с прокуратурой, в связи с чем их дела были выделены в отдельное производство. Их обвиняют в похищении людей по статье 126 УК РФ. Сейчас их дела будут направлены в суд. Дела в отношении других обвиняемых продолжают расследовать.

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