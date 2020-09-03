Появилось видео ареста руководителя новосибирского ребцентра, который похищал людей

Были задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра. Фото: Кадр из видео\СУ СК по НСО

Вычислить центр, где незаконно удерживают людей, помог один из его выходцев. Мужчина обратился к правоохранителям с заявлением, что в учреждении используют недозволенные методы во время реабилитации.

Центр под названием «Национальный проект» располагался в Заельцовском районе Новосибирска. Заявитель сообщил следователям, что в здании, где на протяжении нескольких месяцев он сам проходил лечение, по-прежнему могут принудительно удерживать людей.

Центр под названием «Национальный проект» располагался в Заельцовском районе Новосибирска.Фото: Кадр из видео\СУ СК по НСО

— Следователями СК совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД по Новосибирской области был проведен обыск в помещении, где ранее неправомерно удерживали мужчину. Там обнаружили и освободили 40 принудительно удерживаемых лиц. Потерпевшими были признаны 24 человека, — сообщили в СК региона.

Были задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра.

Следователи уже предъявили им обвинение в инкриминируемых деяниях. Сегодня суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

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