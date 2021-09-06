В Новосибирске планируют убрать парковки на семи улицах

Вместо парковок обустроят выделенные полосы для общественного транспорта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В мэрии рассказали, на каких дорогах Новосибирска в ближайшие два года уберут парковки и обустроят выделенные полосы для общественного транспорта. В этом году в программу попали четыре улицы: Вокзальная магистраль, Титова, Станиславского и Ватутина. Эти улицы входят в перечень гостевых маршрутов к Чемпионату мира по хоккею-2023.
Сейчас в администрации города планируют, что в следующем году аналогичные работы будут проведены на таких улицах как Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекте Карла Маркса.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду киосков в городе к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023.
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