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Общество6 сентября 2021 17:29

В Новосибирске планируют убрать парковки на семи улицах

Вместо них планируется обустроить выделенные полосы для общественного транспорта
Галина СИМОНОВА
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Вместо парковок обустроят выделенные полосы для общественного транспорта.

Вместо парковок обустроят выделенные полосы для общественного транспорта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии рассказали, на каких дорогах Новосибирска в ближайшие два года уберут парковки и обустроят выделенные полосы для общественного транспорта. В этом году в программу попали четыре улицы: Вокзальная магистраль, Титова, Станиславского и Ватутина. Эти улицы входят в перечень гостевых маршрутов к Чемпионату мира по хоккею-2023.

Сейчас в администрации города планируют, что в следующем году аналогичные работы будут проведены на таких улицах как Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекте Карла Маркса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду киосков в городе к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023.

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