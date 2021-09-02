Мэрия утвердила требования к внешнему виду киосков к Молодежному чемпионату по хоккею-2023

Мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду киосков к МЧМ по хоккею-2023. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду киосков в городе к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. Постановление, в котором об этом сообщается, опубликовано на сайте городской администрации.

В первую очередь эти правила касаются киосков, расположенных на гостевых маршрутах, созданных к чемпионату. Всего их пять и охватывают они в основном центральные районы города. Так, находящиеся там киоски должны быть оформлены в единой стилистике: железно-серого, транспортно-серого, темно-алюминиевого, перламутрового светло-серого и перламутрового темно-серого цветов. В той же цветовой гамме должны быть оформлены окна и двери ларьков.

Сами киоски должны быть в надлежащем состоянии: без ржавчины, грязи, облупившейся краски и так далее. Вентиляция у них должна быть отрытого типа: ее можно будет скрыть декоративными панелями, решетками или жалюзи. В целом, при устройстве киоска нельзя будет использовать кирпич, газобетон, строительные блоки и фанеру. Кровлю ларьки смогут сделать из листового гнутого профиля. Окна должны быть ударостойкими, не меньше 600 мм в ширину и 500 мм в высоту.

Касаются эти правила всех небольших торговых точек, кроме летних кафе, мобильных объектов и торговых автоматов. Привести ларьки в порядок владельцы должны будут до 1 июня 2022 года.

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