Пойдет ли первый снег в Новосибирске в сентябре 2021: синоптики дали точный прогноз

метеорологи уточнили, ждать ли в этом сентябре снега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики дали точный прогноз, пойдет ли первый снег в Новосибирске в сентябре 2021.

— В долгосрочном прогнозе на сентябрь сказано, что в конце первой декады и в большинстве дней второй и третьей декад месяца предполагаются дожди различной интенсивности, а в третьей декаде в период похолодания — небольшие осадки с мокрым снегом. Но это лишь возможность, вовсе не значит, что снег будет. Среднесуточная температура будет понижаться, но к концу сентября еще не опустится ниже нуля, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Таким образом, синоптики ждут первый снегопад в этом году в октябре.

Напомним, раньше мы писали предварительный прогноз о том, какого числа в Новосибирске пойдет первый снег.

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