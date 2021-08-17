Когда в Новосибирске пойдет первый снег осенью 2021: делимся прогнозом

Первого снегопада стоит ждать уже в начале осени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима в Сибири наступает рано, поэтому многих горожан интересует вопрос, когда в Новосибирске пойдет первый снег осенью 2021. По предварительным прогнозам его стоит ждать уже в конце сентября.

— Слабый снег пойдет 22 сентября. В этот день будет похолодание до +5 градусов, — сообщает сервис «Ну и погода». — Потом снег продолжит идти, начиная с 20 октября. В этот период температура уже опустится ниже нуля и будет около -1…-4 градусов.

«Яндекс. Погода» прогнозирует первый снег чуть позже: с 25 октября. В эти дни установится температура около 0…-1 градуса. В конце октября-начале ноября будет идти дождь, с 6 ноября установится по-настоящему зимняя погода с постоянными снегопадами и пасмурным небом.

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