Под Новосибирском реконструируют древний умревинский острог к 350-летию Петра I

Исторический парк на месте острога годами принимает туристов. Фото: архив "КП-Новосибирск"

В Новосибирской области реконструируют одно из первых русских поселений в Сибири — Умревинский острог: об этом заявила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Специалисты минкульта уточнили, в рамках проекта «Пять петровских крепостей» историки Новосибирского государственного краеведческого музея проведут исследование и подготовят модели древнейших русских поселений петровской эпохи в Новосибирской области. И острон воссоздадут в виде цифровой модели и макета.

Реконструкция приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. В нее войдет Умревинский острог — древняя застава русских казаков на Оби, построенная в 1703 году. Сейчас на месте острога находится исторический парк, он расположен в устье реки Умрева в Мошковском районе и принимает туристов.

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