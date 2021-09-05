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Общество5 сентября 2021 8:06

Новосибирский миколог объяснила, нужно ли срезать грибы или лучше их выкручивать

Оказывается, из-за срезанного гриба может заболеть всю грибницу
Источник:kp.ru
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Чтобы сберечь грибницу грибы нужно выкручивать из земли

Чтобы сберечь грибницу грибы нужно выкручивать из земли

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирский миколог Тамара Теплякова рассказала, как правильно собирать грибы.

— Считается, что грибы лучше выкручивать, а не срезать. Это сбережет грибницу для будущего урожая. Ведь гриб не похож на плод, он состоит из многочисленных разветвлений. Например, опята — сверху маленькие грибочки, а под землей грибница может тянуться на несколько километров, — уверена заведующая лабораторией микологии научного центра вирусологии «Вектор» Тамара Теплякова.

Специалист добавила, что при срезании в гриб может попасть инфекция, что заразит всю грибницу. Лучше всего аккуратно выкрутить гриб из земли или древесного ствола, а перед приготовлением очистить.

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