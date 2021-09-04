Новосибирцы нашли в лесу поляну краснокнижных коралловых грибов

В Сосновом бору новосибирцы обнаружили редкий коралловый гриб. Фото: предоставлено Марией

Грибной сезон в Новосибирской области в самом разгаре и сибиряки, приезжающие в лес за урожаем, то и дело натыкаются на весьма необычные экземпляры. Не так давно в Сосновом бору новосибирцы обнаружили редкий коралловый гриб. Своей находкой они поделились в соцсетях.

— Нашли мы его в Сосновом бору в Новосибирске. Вроде говорят, что гриб редкий, но в этом году его прямо очень много появилось у нас. Вот и решили чуть-чуть собрать — так грибница даже лучше сохранится, — рассказала КП-Новосибирск автор снимков Мария. — Уже и жарили, и суп варили из них.

Гриб занесен в Красную книгу. Фото: предоставлено Марией

Корраловый гриб, или как его еще называют «Ежовик коралловидный», действительно не часто можно встретить в дикой природе. Активно этот гриб растет с середины июля и по конец сентября. Он занесен в Красную книгу России.

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