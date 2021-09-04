Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные устроили серию краж в Куйбышеве

Двое заключенных, сбежавших из Новосибирской колонии, устроили серию краж. Фото: ГУ МВД по НСО

Двое заключенных, сбежавших из Новосибирской колонии, устроили серию краж в Куйбышевском районе. Их продолжает разыскивать полиция.

— Управлением уголовного розыска по Новосибирской области разыскиваются Горлов Александр Сергеевич, 02.04.1994 года рождения и Козлов Виталий Владимирович, 06.08.1995 года рождения, — сообщили в областном МВД. — Разыскиваемые совершили несколько краж личного имущества граждан.

Кражи преступники совершали с 12 по 14 августа. Сообщается, что они могут находиться на садовых участках, в гаражных обществах.

Напомним, поиски заключенных, сбежавших из исправительной колонии №8, ведутся с июля этого года. Всех, кто знает что-либо о том, где они могут находиться, просят обратиться в управление уголовного розыска ГУ МВ России по Новосибирской области: дежурная часть — (383) 232-70-89, 232-70-43, отдел розыска 232-28-98, 8-913-015-14-73. Конфиденциальность гарантируется.

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