В Новосибирской области на развитие туризма направят около 1 миллиарда рублей

Сфера туризма региона открывается для инвестиций. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области на развитие туризма направят около миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

По его словам, развивать туристические территории в регионе планируется кластерно. На это будет выделяться в год по 100-120 миллионов рублей. Один из примеров кластерного развития территории — кластер «Обские парки», объединяющий прибрежные территории Оби и Обского моря в границах нескольких областных районов. Здесь, в числе прочего, планируется в дальнейшем развивать речной, пляжный, паломнический и спортивный туризм.

— Сфера туризма региона открывается для инвестиций, на развитие бизнеса в данной сфере предусмотрены меры государственной поддержки, — отметил Лев Решетников.

Сейчас в Новосибирской области есть 284 турфирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санатория и53 детских лагеря. Наш регион занимает 15 место в национальном туристическом рейтинге по итогам 2020 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Караканском бору планируется создать особо охраняемую природную территорию. На сегодняшний день уже обозначены границы этой территории и выбран арендатор, который будет непосредственно управлять бором. Площадь парка будет составлять около 110,0 тысяч га (с исключением земель населенных пунктов из границ).

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Природный парк будет занимать около 110,0 тысяч га (подробнее).

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