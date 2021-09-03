В Новосибирске снова загорелась свалка на левом берегу

В Новосибирске снова загорелся мусорный полигон на улице Малыгина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске снова загорелся мусорный полигон на улице Малыгина. Возгорание случилось сегодня, 3 сентября.

— Сообщение о возгорании на свалке по улице Малыгина горит мусор. Первое подразделение прибыло на место 18:27. Работали 6 единиц техники, подвоз воды был организован на расстоянии 2 километров, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте присутствовало также руководство полигона. Ликвидировать открытое горение удалось в 19:06. По данной ситуации был организован мониторинг Роспотребнадзора.

Напомним, пожары на этой свалке случаются с завидной регулярностью. Только в августе прошлого года то и дело вспыхивавшие там возгорания тушили несколько раз.

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