В Новосибирске снова вспыхнула свалка возле Хилокского рынка

Свалка возле Хилокского рынка снова вспыхнула Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске вспыхнула свалка на улице Малыгина в Кировском районе. О том, что горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС.

— В настоящий момент пожарные ликвидируют горение на заброшенной свалке на улице Малыгина Новосибирского района. Происходит глубинное тление, локально возникают очаги горения на площади 1-2 квадратных метров, которые специалисты чрезвычайного ведомства оперативно ликвидируют. Администрацией Новосибирского района решается вопрос о привлечении тяжёлой техники для отсыпки участков глубинного тления, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, пожар свалке вспыхивает не первый раз. Он начался еще 5 августа. С этого момента там несколько раз вспыхивало пламя. На месте регулярно работают пожарные.

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