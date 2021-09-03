В Новосибирской области началась модернизация первичного звена здравоохранения

В Новосибирской области в 2021 году началась модернизация первичного звена здравоохранения. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области в 2021 году началась модернизация первичного звена здравоохранения. Ход работ по ключевым ее направлениям, а также важнейшим мероприятиям нацпроекта «Здравоохранение» был рассмотрен на совещании под председательством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова в Правительстве региона 2 сентября.

Доклады о текущем выполнении национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» первому заместителю Губернатора представили руководители министерств здравоохранения и строительства Новосибирской области, службы технического контроля и развития материально-технической базы. Главные врачи также отчитались о заключении контрактов, проведении ремонтных работ, закупке и монтаже медоборудования в их учреждениях.

Замминистра здравоохранения региона Александр Колупаев рассказал, как идет строительство врачебной амбулатории с подстанцией скорой помощи в селе Верх-Тула. Предполагается, что объект начнет работать в этом году. Еще на 18 объектов, построить которые планируется с 2022 по 2024 год, уже разработана проектно-сметная документация. В 2021 году по этой программе модернизации планируется также капитально отремонтировать 18 амбулаторных подразделений. Медучреждения первичного звена получат свыше 600 единиц нового оборудования и 86 единиц санитарного транспорта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирском областном онкодиспансере появились новые возможности оказания медпомощи пациентам. Там были созданы новый корпус химиотерапии, корпус МРТ и отделение, где находятся лаборатории с высокотехнологичным оборудованием. По словам главврача больницы Олега Иванинского, только из бюджета региона на формирования новой системы оказания онкологической помощи людям было выделено 100 тысяч рублей. Еще около 300 миллионов рублей федеральных средств — на оснащение.

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