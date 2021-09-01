В Новосибирской области создают новую систему помощи онкобольным

В Новосибирском областном онкодиспансере появились новые возможности оказания медпомощи пациентам. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирском областном онкодиспансере появились новые возможности оказания медпомощи пациентам. Главврач больницы Олег Иванинский рассказал о них Губернатору региона Андрею Травникову.

Глава региона также побывал в новом корпусе МРТ-диагностики, а также корпусе, включающем в себя гистологическую, цитологическую и молекулярно-генетическую лаборатории. Новые мощности созданы в рамках реализации утвержденной областными властями программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Глава региона также побывал в новом корпусе МРТ-диагностики. Фото: Правительство Новосибирской области

— Корпус химиотерапии — для пациентов и врачей созданы комфортные условия, самое главное — увеличен объем помощи. Второй проект, это корпус магнитно-резонансной томографии с уникальным аппаратом. Третий корпус — очень важное отделение, где находятся лаборатории с высокотехнологичным оборудованием. Это быстрые решения, которые смогли серьезно изменить работу онкодиспансера. Вместе с другими мероприятиями по модернизации онкопомощи — открытием сети центров амбулаторной онкопомощи, развитие медицинской информационной системы, возможность обмена данными и проведения телемедицинских консультаций с любым уголком нашего региона, с московскими специалистами — это все приблизило помощь к людям, — подчеркнул Андрей Травников.

По словам Олега Иванинского, только из бюджета региона на формирования новой системы оказания онкологической помощи людям было выделено 100 тысяч рублей. Еще около 300 миллионов рублей федеральных средств — на оснащение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в поселке Садовый появится новая инфекционная больница. Медучреждение начнут строить уже осенью 2021 года. Предполагается, что в этот новый корпус переедет Городская инфекционная клиническая больница №1. Больница рассчитана на 504 койко-места. Планируется, что здесь будут обустроены 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Обойдется строительство медучреждения примерно в 4,6 миллиардов рублей.

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