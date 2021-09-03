В Новосибирске суд ввел процедуру банкротства застройщика Академгородка

Новосибирский арбитражный суд ввел процедуру банкротства в отношении застройщика Академгородка «Академстрой».
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Новосибирский арбитражный суд ввел процедуру банкротства в отношении застройщика Академгородка «Академмедстрой». Иск на сумму в 5,68 миллионов подало ФГУП «УЭВ», которое обеспечивает район водоснабжением и электричеством.
Процедура наблюдения на предприятии будет проходить до 1 февраля 2022 года. Управляющий компанией должен будет представить отчет о финансовом состоянии компании на следующем заседании суда.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что дело застройщика, совладельца ПТК-30, Антона Коновалова, обвиняемого в хищении средств дольщиков, рассмотрит суд в Барнауле. Такое решение было принято в связи с тем, что ранее он состоял в родственных связях с экс-главой облсуда Риммой Шатовкиной — сибиряк был женат на ее дочери. Соответствующее постановление издал 8-й кассационный суд общей юрисдикции.
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