Дело застройщика ПТК-30 Антона Коновалова рассмотрят в Барнауле

Дело застройщика, совладельца ПТК-30, Антона Коновалова, рассмотрит суд в Барнауле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дело застройщика, совладельца ПТК-30, Антона Коновалова, обвиняемого в хищении средств дольщиков, рассмотрит суд в Барнауле. Как сообщает «Центр деловой жизни», такое решение было принято в связи с тем, что ранее он состоял в родственных связях с экс-главой облсуда Риммой Шатовкиной — сибиряк был женат на ее дочери. Соответствующее постановление издал 8-й кассационный суд общей юрисдикции.

— Указанное обстоятельство может поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда в случае рассмотрения уголовного дела в отношении Антона Коновалова судьей Центрального районного суда Новосибирска, в связи с чем, ходатайства сторон об изменении территориальной подсудности уголовного дела являются обоснованными и подлежат удовлетворению, — сообщается в постановлении суда.

А поскольку один из потерпевших по уголовному делу зарегистрирован в Алтайском крае, то дело было передано именно в Центральный районный суд Барнула.

Напомним, что совладельцы группы «ПТК-30» Владимир Коновалов и его сын Антон в 2018 году были обвинены в хищении средств дольщиков долгостроя на Волховской. Застройщики широко анонсировали строительство новых домов, заключили договоры с покупателями и получили от них деньги, однако в итоге дома так и не были построены.

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