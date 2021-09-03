«До минус 5»: синоптики рассказали, когда придут заморозки в Новосибирск осенью 2021

Уже скоро в Новосибирске установятся морозные ночи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи рассказали, когда придут заморозки в Новосибирск осенью 2021. Холодные ночи наступят уже в конце сентября.

— С 21 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов. Минусовые температуры по ночам будут сохранятся в течение недели. 27 сентября столбик термометра опустится до -5 градусов, — сообщают на сайте «Ну и погода».

По данным этого же сайта, через две недели после наступления заморозков пойдет снег: это произойдет в октябре, когда температуры по ночам редко будут подниматься выше нуля.

Напомним, раньше мы рассказывали, когда в Новосибирск осенью 2021 года придет бабье лето.

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